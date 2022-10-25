Уфимка, пытаясь вылечить здоровую дочь, жестоко убила ее и свела счеты с жизнью

10:59, 25 окт 2022

В Уфе в начале августа текущего года под окнами многоэтажки было найдено тело 50-летней женщины. Позже в квартире, в которой проживала погибшая, было обнаружено тело ее 16-летней дочери с ножевыми ранениями.







Выяснилось, что мама привезла дочь в Уфу на обследование, где они сняли квартиру недалеко от ТРЦ «Планета». Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник, мать считала, что ее дочь серьезно больна, в частности, она утверждала, что та испытывает сильные боли и не может ходить. Однако родственники погибших данный факт отрицали. Не подтвердили опасения матери и медики.



Известно, что девочке были нанесены множественные ножевые ранения в шею и живот. Ножевые ранения были обнаружены впоследствии и на теле матери.



Родственники погибших утверждают, что 50-летняя женщина в последнее время сильно беспокоилась о здоровье дочери, она предполагала, что девочке грозит смертельная опасность. Потому, как сообщает «Башинформ», женщина кормила дочь таблетками, что, возможно, пагубно сказывалось на самочувствие девочки.





В записке, найденной в съемной квартире, мать девочки сообщила, что "последним желанием девочки было умереть во сне", и она эту просьбу "исполнила".



Уголовное дело было прекращено в связи со смертью лица, совершившего преступление.

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