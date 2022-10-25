В Белорецком районе Башкирии из-за заснеженной трассе образовалась пробка из фур

11:35, 25 окт 2022

На автодороге с реверсивным движением в Белорецком районе образовалась пробка из грузовиков. Об этом рассказал один из водителей большегруза, стоящий на трассе.







На фото автора видно, что поперек дороги встала огромная фура, парализовав все движение. При этом все же остался небольшой коридор, проехать в который возможность есть только у легковушек.



Грузовик, судя по всему, занесло на льду. Горные районы республики уже давно накрыло белым полотном. Первые снегопады в Башкирии начались еще в сентябре.



Ранее сообщалось о ДТП на трассе в Салаватском районе: фура съехала в овраг и перевернулась, перегородив полдороги и буквально превратившись из-за повреждений в груду металла. При этом водитель грузовика уцелел. В том же районе до этого произошла похожая авария: грузовик «прилег» посреди трассы, перекрыв ее вообще полностью.

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