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В Белорецком районе Башкирии водитель «Нивы» погиб при падении с 6-метровой скалы

В Белорецком районе Башкирии водитель «Нивы» погиб при падении с 6-метровой скалы

11:38, 25 окт 2022

В Белорецком районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

24 октября днем в селе Зигаза Белорецкого района 59-летний местный житель за рулем «Лада Нива» допустил съезд со скалы с последующим опрокидыванием. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Для определения состояния погибшего был произведен забор крови для химико-токсикологического исследования.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии из-за заснеженной трассе образовалась пробка из фур. Об этом рассказал один из водителей большегруза, стоящий на трассе.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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