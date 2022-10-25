В Белорецком районе Башкирии водитель «Нивы» погиб при падении с 6-метровой скалы
11:38, 25 окт 2022
В Белорецком районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
24 октября днем в селе Зигаза Белорецкого района 59-летний местный житель за рулем «Лада Нива» допустил съезд со скалы с последующим опрокидыванием. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы.
Для определения состояния погибшего был произведен забор крови для химико-токсикологического исследования.
Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии из-за заснеженной трассе образовалась пробка из фур. Об этом рассказал один из водителей большегруза, стоящий на трассе.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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