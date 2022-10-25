В Белорецком районе Башкирии водитель «Нивы» погиб при падении с 6-метровой скалы

11:38, 25 окт 2022

В Белорецком районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



24 октября днем в селе Зигаза Белорецкого района 59-летний местный житель за рулем «Лада Нива» допустил съезд со скалы с последующим опрокидыванием. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы.



Для определения состояния погибшего был произведен забор крови для химико-токсикологического исследования.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии из-за заснеженной трассе образовалась пробка из фур. Об этом рассказал один из водителей большегруза, стоящий на трассе.



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Фото: ГИБДД по РБ