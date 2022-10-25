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В Учалинском районе Башкирии 56-летнего рабочего насмерть зажало в кабине грузовика

В Учалинском районе Башкирии 56-летнего рабочего насмерть зажало в кабине грузовика

12:11, 25 окт 2022

56-летнего работника учалинской горнодобывающей компании зажало кузовом КРАЗа. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в РБ.

23 октября после выгрузки горной массы мужчину зажало между кузовом самосвала КРАЗ и инструментальным ящиком. От полученных травм сотрудник скончался на месте.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Учалинский район происшествия смерть несчастный случай
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