В Учалинском районе Башкирии 56-летнего рабочего насмерть зажало в кабине грузовика

12:11, 25 окт 2022

56-летнего работника учалинской горнодобывающей компании зажало кузовом КРАЗа. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в РБ.



23 октября после выгрузки горной массы мужчину зажало между кузовом самосвала КРАЗ и инструментальным ящиком. От полученных травм сотрудник скончался на месте.



В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.



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