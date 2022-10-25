В Учалинском районе Башкирии 56-летнего рабочего насмерть зажало в кабине грузовика
12:11, 25 окт 2022
56-летнего работника учалинской горнодобывающей компании зажало кузовом КРАЗа. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в РБ.
23 октября после выгрузки горной массы мужчину зажало между кузовом самосвала КРАЗ и инструментальным ящиком. От полученных травм сотрудник скончался на месте.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.
Источник:
gorobzor.ru
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