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В Уфе на Вокзальной улице загорелась двухэтажка

В Уфе на Вокзальной улице загорелась двухэтажка

21:48, 25 окт 2022

Сегодня, 25 октября, вечером произошел пожар на улице Вокзальной в Уфе. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелось двухэтажное кирпичное здание.

По предварительной информации, в здании никого нет. В настоящий момент площадь пожара составляет 200 кв.м.

“Работает 4 звена газодымозащитной службы, подано 4 ствола на тушение. К ликвидации пожара привлечено 78 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 44 человека т 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается, работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории”, — добавили в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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