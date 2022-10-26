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В Уфе за хранение кокаина задержали 55-летнего мужчину

В Уфе за хранение кокаина задержали 55-летнего мужчину

09:26, 26 окт 2022

В Уфе по подозрению в хранении кокаина задержали 55-летнего мужчину. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

В ходе проверки у подозреваемого в квартире была обнаружена коробка, в которой были электронные весы, четыре пакетика и один сверток фольги с порошкообразным веществом, тарелка с остатками вещества и контейнер, где находились два пакетика с порошком.



В общей сложности у мужчины было изъято 25 граммов кокаина. Он признался, что наркотики употреблял лично сам и иногда вместе со своими знакомыми. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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