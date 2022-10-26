В Кумертау ищут мужчину, задолжавшего 1,5 млн рублей

09:31, 26 окт 2022

В Кумертау судебные приставы объявили в розыск 39-летнего Рустама Янбекова. У уроженца Оренбургской области накопился долг в 1,5 млн рублей.



Мужчина долгое время не выплачивал алименты на содержание своего ребенка, сейчас он должен ему около 500 тысяч рублей. Еще 1 млн — это задолженность по кредитным платежам.



Тех, кто обладает информацией о местонахождении Рустама Янбекова, просят сообщить по телефонам: 8 (347) 273-56-40, 8 (961) 047-38-34.



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Фото: Судебные приставы РБ