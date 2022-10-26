В зоне СВО обряд крещения прошли два бойца из Башкирии
14:02, 26 окт 2022
Протоиерей из Башкирии Виктор Иванов провел обряд крещения в зоне специальной военной операции. Об этом батюшка рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Священнослужитель поведал, что двое бойцов изъявили желание креститься, однако для проведение обряда в лагере не оказалось тазиков, и военным пришлось импровизировать.
На поваленное дерево был поставлен ящик из-под боеприпасов, внутри его обложили полиэтиленовым мешком, также была установлена большая Казанская икона Божией Матери.
– Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком. Погода была, мягко сказать, прохладная – восемь градусов тепла, поэтому я старался произносить молитвословия в темпе. Вот так и родились два новых христианина Сергий и Иоанн, – рассказал отец Виктор.
Читайте также:Стало известно, как будут возвращать домой мобилизованных из Башкирии отцов троих детей