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Пара из Башкирии потерялась в болотах Челябинской области

Пара из Башкирии потерялась в болотах Челябинской области

11:46, 27 окт 2022

Супруги из Башкирии потерялись в болотах Челябинской области. О происшествии рассказали в издании КП-Челябинск.

55-летняя супружеская пара поехала к Сугомакской пещере. Однако навигатор проложил им маршрут не к дороге, а к трассе мотокросса, из-за чего им пришлось на протяжении нескольких часов блуждать в округе в попытках отыскать верный путь.



Когда село солнце и похолодало, туристы выбились из сил. Путешественники до восьми вечера не могли найти место, где ловила мобильная связь, и дозвонившись до службы спасения, они даже не смогли толком объяснить специалистам, где находятся.

Потерявшихся супругов нашли только в 21:24. Туристов сначала вывезли к проезжей тропе на квадроцикле, а затем забрали из леса на дежурной машине.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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