В Бижбулякском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет.
11:14, 28 окт 2022
Днём в Бижбулякском районе на ул. И. Яковлева с. Бижбуляк 45-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Его освидетельствование показало 1,005 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. К тому же мужчина водительских прав не имел. Начато разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что в Бижбулякском районе Башкирии столкнулись 2 отечественных автомобиля, погиб водитель
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Салаватском районе Башкирии: водитель "Lifan X60" опрокинулся в кювет, пострадали двое
Происшествия в Башкирии
В Миякинском районе Башкирии водитель вылетел в кювет и наехал на опору
Происшествия в Башкирии
Авария в Бижбулякском районе Башкирии: погиб водитель "Renault Duster", опрокинувшись в кювет