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В Бижбулякском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет.

В Бижбулякском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет.

11:14, 28 окт 2022

Днём в Бижбулякском районе на ул. И. Яковлева с. Бижбуляк 45-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Его освидетельствование показало 1,005 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. К тому же мужчина водительских прав не имел. Начато разбирательство. 

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы. 

Ранее сообщалось о том, что в Бижбулякском районе Башкирии столкнулись 2 отечественных автомобиля, погиб водитель

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Бижбуляк происшествия аварии
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