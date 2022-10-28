В Мелеузе мужчина погиб в аварии с «КамАЗом»
15:48, 28 окт 2022
В городе Мелеузе произошла авария со смертельным исходом. На улице Салавата столкнулись «КамАЗ» и «Лада Приора», сообщают очевидцы ДТП в соцсетях.
Удар был такой силы, что оба транспортных средства слетели в кювет. А на отечественный автомобиль сверху упал бетонный столб. По имеющимся данным, водитель «Приоры» погиб на месте.
В ГИБДД Башкирии сейчас уточняют обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось о том, что в Мелеузе полицейского осудили за покупку «липового» больничного.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии летняя резина стала причиной смерти двух людей в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе погиб водитель опрокинув автомобиль в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Происшествия в Башкирии
Авария в Салавате: водитель «Джилли Эмгранд» погиб врезавшись в столб