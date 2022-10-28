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В Мелеузе мужчина погиб в аварии с «КамАЗом»

В Мелеузе мужчина погиб в аварии с «КамАЗом»

15:48, 28 окт 2022

В городе Мелеузе произошла авария со смертельным исходом. На улице Салавата столкнулись «КамАЗ»  и «Лада Приора», сообщают очевидцы ДТП в соцсетях.

Удар был такой силы, что оба транспортных средства слетели в кювет. А на отечественный автомобиль сверху упал бетонный столб. По имеющимся данным, водитель «Приоры» погиб на месте.

В ГИБДД Башкирии сейчас уточняют обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузе полицейского осудили за покупку «липового» больничного.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеуз происшествия аварии БашДТП
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