В Уфе внедорожник врезался в стоящие после ДТП машины, 5 человек доставлены в больницу

21:24, 28 окт 2022

Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате ДТП на Затонском шоссе в Уфе. Сегодня, 28 октября, рассказываем, что известно об аварии.







Сигнал в экстренные службы поступил около 16:30. На Затонском шоссе столкнулись Land Rover, Mazda и Lexus. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по предварительной версии виновником аварии является водитель Land Rover: он врезался в стоящие после ДТП другие машины.



В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, по сообщению Управления гражданской защиты Уфы, несколько человек оказались зажаты в автомобиле Mazda — спасатели, медики и пожарные вытащили их и донесли до машины скорой помощи. В больницу с травмами увезли двоих детей, водителей Mazda и Lexus, а также пассажира последнего. Обстоятельства ДТП будут уточняться.





Напомним, сегодня произошло еще одно серьезное ДТП — в Мелеузе легковушку придавило столбом освещения после столкновения с грузовиком.

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Фото: ГИБДД по РБ