Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе внедорожник врезался в стоящие после ДТП машины, 5 человек доставлены в больницу

В Уфе внедорожник врезался в стоящие после ДТП машины, 5 человек доставлены в больницу

21:24, 28 окт 2022

Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате ДТП на Затонском шоссе в Уфе. Сегодня, 28 октября, рассказываем, что известно об аварии.



Сигнал в экстренные службы поступил около 16:30. На Затонском шоссе столкнулись Land Rover, Mazda и Lexus. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по предварительной версии виновником аварии является водитель Land Rover: он врезался в стоящие после ДТП другие машины.

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, по сообщению Управления гражданской защиты Уфы, несколько человек оказались зажаты в автомобиле Mazda — спасатели, медики и пожарные вытащили их и донесли до машины скорой помощи. В больницу с травмами увезли двоих детей, водителей Mazda и Lexus, а также пассажира последнего. Обстоятельства ДТП будут уточняться.


Напомним, сегодня произошло еще одно серьезное ДТП — в Мелеузе легковушку придавило столбом освещения после столкновения с грузовиком.

Читайте также:

В Бижбулякском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Башкирии в массовой аварии пострадали двое детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в массовой аварии пострадали двое детей
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Авария в Дюртюлинском районе: на перекрестке столкнулись «Лада Приора» и Mazda-3
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе: на перекрестке столкнулись «Лада Приора» и Mazda-3
Авария в Туймазинском районе Башкирии: столкнулись иномарка и автобус, пострадали дети
Происшествия в Башкирии
Авария в Туймазинском районе Башкирии: столкнулись иномарка и автобус, пострадали дети


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: