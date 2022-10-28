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Уфимские полицейские пытаются опознать труп без пальца

Уфимские полицейские пытаются опознать труп без пальца

21:32, 28 окт 2022

В МВД Башкирии устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли в Советском районе Уфы.



В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что труп неизвестно мужчины обнаружили еще 9 октября возле торгового комплекса по улице Бакалинской в Уфе. Личность погибшего пытаются установить уже 19 дней – но пока безуспешно. Стражи порядка обратились к жителям республики, которые могут помочь опознать тело мужчины.


На вид погибшему около 40 лет. Рост 170 сантиметров. В день смерти мужчина был одет во все черное – штаны, куртку, кофту и кроссовки. Среди особых примет полицейские указали отсутствие фаланги указательного пальца на левой руке и родинку справа на верхней губе.

Если вы знаете, как зовут умершего, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 112.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа
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