В Миякинском районе Башкирии при пожаре погибли мужчина и женщина

11:12, 29 окт 2022

Сегодня, 29 октября, в 06:02 в экстренные службы сообщили о пожаре в частном доме на улице Советской в селе Киргиз-Мияки Миякинского района. Как уточняет МЧС по РБ, сообщение о пожаре поступил поздно, поэтому когда экстренные службы приехали на место, большая часть строения была охвачена открытым огнем.







В 06:10 пожар был локализован, в 06:20 открытое горение на площади 80 кв. м ликвидировали. При тушении пожара были обнаружены погибшие 45-летняя женщина и 46-летний мужчина.



Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Миякинском районе в ДТП с участием нетрезвого водителя, пострадал несовершеннолетний.

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Фото: МЧС по РБ