В Миякинском районе Башкирии при пожаре погибли мужчина и женщина
11:12, 29 окт 2022
Сегодня, 29 октября, в 06:02 в экстренные службы сообщили о пожаре в частном доме на улице Советской в селе Киргиз-Мияки Миякинского района. Как уточняет МЧС по РБ, сообщение о пожаре поступил поздно, поэтому когда экстренные службы приехали на место, большая часть строения была охвачена открытым огнем.
В 06:10 пожар был локализован, в 06:20 открытое горение на площади 80 кв. м ликвидировали. При тушении пожара были обнаружены погибшие 45-летняя женщина и 46-летний мужчина.
Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.