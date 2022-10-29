В Благовещенске мужчина погиб при пожаре в доме

Сегодня, 29 октября, в 10:49 загорелся жилой дом по улице Старикова в Благовещенске. Как сообщает МЧС по РБ, на место происшествия сразу же выехали спасатели.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что огнем было повреждено домашнее имущество на площади 9 кв. м в жилом одноэтажном бревенчатом доме размерами 5х6 м. Во время тушения пожара был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.
Причина возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии 37-летний мужчина пострадал при пожаре в доме.