В Благовещенске мужчина погиб при пожаре в доме

14:24, 29 окт 2022

Сегодня, 29 октября, в 10:49 загорелся жилой дом по улице Старикова в Благовещенске. Как сообщает МЧС по РБ, на место происшествия сразу же выехали спасатели.



Прибывшие на место пожарные выяснили, что огнем было повреждено домашнее имущество на площади 9 кв. м в жилом одноэтажном бревенчатом доме размерами 5х6 м. Во время тушения пожара был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.



Причина возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии 37-летний мужчина пострадал при пожаре в доме.



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