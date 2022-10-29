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В Стерлитамаке мужчина с автоматом устроил драку во дворе жилого дома

В Стерлитамаке мужчина с автоматом устроил драку во дворе жилого дома

14:57, 29 окт 2022

В Башкирии трое мужчин устроили драку. У одного из них при себе было оружие. Инцидент попал на камеру. Сегодня, 29 октября, рассказываем подробности



Как сообщают очевидцы, в Стерлитамаке во дворе жилого дома на Лазурной улице трое мужчин устроили драку. Конфликт случился накануне, 28 октября. Мужчина с автоматом подбегает к прохожему и начинает наносить ему удары прикладом. Позже к потасовке присоединяется еще один смельчак. Зачинщика драки увела женщина. Вот только помочь лежащему никто не захотел.

Ранее сообщалось о том, что два жителя Стерлитамака погибли при выполнении специальной военной операции на Украине. Они служили в батальоне имени Александра Доставалова.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Стерлитамак происшествия драка
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