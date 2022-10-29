В Бакалинском районе Башкирии ищут 33-летнего Александра Минагина
17:12, 29 окт 2022
В Башкирии ищут 33-летнего Александра Александровича Минагина. О пропаже человека сообщает БашРегионСпас.
Александр Минагин из деревни Нагайбак Бакалинского района. Мужчина 27 октября 2022 года уехал на автомобиле Лада-Приора серо-синего цвета и не вернулся.
Тех, кто мог видеть Александра Минагина, могут связаться с инфоргом поиска Алиной по номеру 8-917-475-88-30.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии начался суд над 23-летним жителем Бакалинского района, виновного в гибели 4 девушек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Источник:
www.bashinform.ru
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