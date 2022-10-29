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В Дюртюлинском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

В Дюртюлинском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

18:31, 29 окт 2022

В селе Ангасяк Дюртюлинского района Башкирии сегодня, 29 октября, по улице Колхозной загорелся дом. Об этом сообщает МЧС по РБ.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит одноэтажный бревенчатый дом размером 9х13 м, металлический гараж, бревенчатая баня и сарай. Пожар был локализован в течение 45 минут, чуть позже горение было ликвидировано. При разборе места пожара в сарае спасатели обнаружили тело 86-летней женщины.



Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и инструктор Госкомитета РБ по ЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии почтили память погибшего в СВО отца двоих детей Асхата Мухаметова.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ангасяк Дюртюлинский район происшествия пожар смерть
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