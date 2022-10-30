В двух районах Башкирии произошли смертельные случаи на воде

10:37, 30 окт 2022

Вчера поздним вечером в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о происшествии на воде в Краснокамском район, вблизи с. Новый Каинлык. Из реки Танып очевидцем был спасен мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи оперативно доставлен в реанимационное отделение Краснокамской ЦРБ, в тяжелом состоянии.







В последствии мужчина, 1978 года рождения скончался в реанимационном отделении.



Сегодня рано утром в МЧС сообщили, что в Туймазинском районе из озера Кандрыкуль очевидцем извлечено тело мужчины, 1993 года рождения. Тело передано сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram