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В двух районах Башкирии произошли смертельные случаи на воде

В двух районах Башкирии произошли смертельные случаи на воде

10:37, 30 окт 2022

Вчера поздним вечером в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о происшествии на воде в Краснокамском район, вблизи с. Новый Каинлык. Из реки Танып очевидцем был спасен мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи оперативно доставлен в реанимационное отделение Краснокамской ЦРБ, в тяжелом состоянии. 



В последствии мужчина, 1978 года рождения скончался в реанимационном отделении.

Сегодня рано утром в МЧС сообщили, что в Туймазинском районе из озера Кандрыкуль очевидцем извлечено тело мужчины, 1993 года рождения. Тело передано сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Туймазинский район Краснокамский район происшествия смерть
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