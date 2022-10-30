Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Ишимбайском районе Башкирии, опрокинувшись в кювет, погиб водитель Киа

В Ишимбайском районе Башкирии, опрокинувшись в кювет, погиб водитель Киа

11:03, 30 окт 2022

Поздно ночью в Ишимбайском районе на 13 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 37-летний житель Стерлитамака, управляя "Kia Picanto", допустил опрокидывание транспортного средства.



В результате аварии водитель скончался от полученных травм. Его 34-летняя супруга госпитализирована. Известно, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности, пассажирка отделалась травмами благодаря зафиксированному ремню. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четырнадцать пострадали. 

Читайте также:

В Ишимбайском районе Башкирии два человека погибли в упавшей в пруд легковушке
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии погиб водитель "Chevrolet Cruze", опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Chevrolet Cruze", опрокинувшись в кювет
Авария в Зилаирском районе: водитель грузовика "MAN" погиб, съехав в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Зилаирском районе: водитель грузовика "MAN" погиб, съехав в кювет
В Ишимбайском районе Башкирии водитель опрокинул авто в кювет, погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе Башкирии водитель опрокинул авто в кювет, погиб пассажир
Авария под Уфой: девушка за рулем "Hyundai Solaris" опрокинулась в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: девушка за рулем "Hyundai Solaris" опрокинулась в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: