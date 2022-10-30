В Ишимбайском районе Башкирии, опрокинувшись в кювет, погиб водитель Киа

11:03, 30 окт 2022

Поздно ночью в Ишимбайском районе на 13 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 37-летний житель Стерлитамака, управляя "Kia Picanto", допустил опрокидывание транспортного средства.







В результате аварии водитель скончался от полученных травм. Его 34-летняя супруга госпитализирована. Известно, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности, пассажирка отделалась травмами благодаря зафиксированному ремню. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четырнадцать пострадали.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ