В Ишимбайском районе Башкирии, опрокинувшись в кювет, погиб водитель Киа
11:03, 30 окт 2022
Поздно ночью в Ишимбайском районе на 13 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 37-летний житель Стерлитамака, управляя "Kia Picanto", допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате аварии водитель скончался от полученных травм. Его 34-летняя супруга госпитализирована. Известно, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности, пассажирка отделалась травмами благодаря зафиксированному ремню. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четырнадцать пострадали.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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