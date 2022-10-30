В аэропорту Уфы приземлился самолет с неисправностью крыла

16:01, 30 окт 2022

Сегодня утром, в 06.25 по местному времени, в аэропорту «Уфа» приземлился самолет с неиправностью крыла, следующий по маршруту «Минеральные воды-Уфа» и принадлежащий авиакомпании «Азимут».



Уже после посадки капитан воздушного судна заявил, что сработал индикатор неполного выпуска механизации крыла. Впрочем, посадка произошла в штатном режиме, и все пассажиры благополучно отправились по домам.



Сейчас самолет отстранен от полетов и отправлен на выявление и устранение неисправностей.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе внедорожник врезался в стоящие после ДТП машины, 5 человек доставлены в больницу.



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