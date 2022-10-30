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Из-за сорвавшейся олимпиады в Уфе школьники попали в давку

Из-за сорвавшейся олимпиады в Уфе школьники попали в давку

16:07, 30 окт 2022

Сегодня, 30 октября, в Уфе проходила олимпиада среди дошкольников и школьников. Родители, которые привели своих детей на мероприятие, оказались в настоящем ужасе от происходящего.

Мама пятилетнего ребенка рассказала главе региона Радию Хабирову о том, что там происходило.



- Мы привели ребенка в 9:15 утра, нам сказали забрать его через полчаса, - написала женщина. – После началось настоящая давка. Вызвали полицейских, но и они ничем не смогли помочь и организовать. Мы стояли и не могли забрать ребенка до 12 часов, потому что детей просто не выпускали. Они от ужаса плакали.

По словам матери, у людей началась паника. Некоторые родители смогли прорваться и подняться на этаже, где проходило мероприятие.

- Они забрали своих детей, а наши остались там, и просто сидели и ждали напуганные, что за ними никто не пришел! - написала она. - Ведь им всего лишь по четыре-пять лет. Сходили на свою голову, пришли домой морально уставшими, напуганными и разочарованными. В итоге все это время потрачено в пустую, так как мероприятие решили отменить!


К уфимке присоединились у другие очевидцы происходящего.

- Очень показательное мероприятие получилось, на фоне вчерашнего события в Сеуле, - прокомментировала мама первоклассника. 

Женщины попросили главу региона принять меры.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Дмитрий Васильев / Vk.com
Теги: Уфа происшествия Уфа давка
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