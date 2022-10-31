В Кугарчинском районе Башкирии в ДТП погибли 2 человека, еще двое пострадали

10:04, 31 окт 2022

Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП в Башкирии. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



В Кугарчинском районе на 348 км Магнитогорск – Ира произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Škoda Rapid. В результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.



Глава ГИБДД Башкирии лично выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе Башкирии в придорожном кафе вспыхнул пожар.



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Фото: ГИБДД по Башкирии