В Уфе в аварии на встречке погибла девушка

10:14, 31 окт 2022

Дорожная авария с пострадавшими произошла в столице Башкирии, на встречной полосе столкнулись два автомобиля «Хендай Акцент». ДТП случилось в ночное время суток в микрорайоне Сипайлово на перекрестке улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая.







Как было установлено, 30-летний водитель одного из автомобилей врезался во мчавшуюся навстречу машину во время разворота. Сильнее всего удар пришелся по второму автомобилю, в котором помимо водителя ехала 24-летняя девушка. Приехавшие на место аварии медики увезли ее в больницу с несколькими травмами головы. Кроме того, медпомощь потребовалась и водителям обеих иномарок.





Разбирательства по ДТП продолжаются. Полиция завела административное дело.



Ранее сообщалось о страшной аварии в Кугарчинском районе, где погибли три человека и еще двое оказались в больнице.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД Уфы