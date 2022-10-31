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В Уфе в аварии на встречке погибла девушка

В Уфе в аварии на встречке погибла девушка

10:14, 31 окт 2022

Дорожная авария с пострадавшими произошла в столице Башкирии, на встречной полосе столкнулись два автомобиля «Хендай Акцент». ДТП случилось в ночное время суток в микрорайоне Сипайлово на перекрестке улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая.



Как было установлено, 30-летний водитель одного из автомобилей врезался во мчавшуюся навстречу машину во время разворота. Сильнее всего удар пришелся по второму автомобилю, в котором помимо водителя ехала 24-летняя девушка. Приехавшие на место аварии медики увезли ее в больницу с несколькими травмами головы. Кроме того, медпомощь потребовалась и водителям обеих иномарок.


Разбирательства по ДТП продолжаются. Полиция завела административное дело.

Ранее сообщалось о страшной аварии в Кугарчинском районе, где погибли три человека и еще двое оказались в больнице.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе смерть
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