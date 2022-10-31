Житель Ермекеевского района Башкирии шантажировал знакомую интимным видео

11:05, 31 окт 2022

Житель Ермеекеевского района Башкирии шантажировал знакомую интимным видео. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.



Сообщается, что мужчина вымогал у женщины деньги под угрозой распространения видеозаписи. Кроме того, гражданин предстал перед судом за управление автомобилем, будучи пьяным.







За данное нарушение он был осужден в апреле 2021 года. Однако в январе текущего мужчина вновь совершил преступление. В нетрезвом виде он угодил в аварию.



Таким образом, житель Ермеекеевского района предстал перед судом и за пьяную езду, и за вымогательство. Он признал свою вину в совершении обоих преступлений.



Мужчине назначено наказание в виде двух лет исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на 4,5 года

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