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В Кугарчинском районе Башкирии в страшной аварии погибла педагог

В Кугарчинском районе Башкирии в страшной аварии погибла педагог

17:49, 31 окт 2022

Погибшая в страшном ДТП в Кугарчинском районе была педагогом-психологом в воскресенской школе имени Бекетова. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил брат 22-летней девушки Владимир В. 

По словам мужчины, Анастасия В. училась и параллельно совмещала работу педагога-психолога. Она, по словам брата, обучалась в Стерлитамаке на педагога. 



— Она поступала в магистратуру, — сообщил он.

Молодой педагог проработала в школе всего два месяца. В День учителя Анастасии вручили благодарственное письмо как молодому педагогу.

Похороны девушки, как рассказал Владимир, пройдут 2 ноября. 


Напомним, авария произошла на 348-м километре дороги Магнитогорск — Ира. На место прибыл лично глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов. Дело на контроль взяла прокуратура Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МБОУ СОШ им. Бекетова В.С. д. Воскресенское / Vk.com
Теги: Кугарчинский район происшествия аварии смерть Воскресенское
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