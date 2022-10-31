В Кугарчинском районе Башкирии в страшной аварии погибла педагог
17:49, 31 окт 2022
Погибшая в страшном ДТП в Кугарчинском районе была педагогом-психологом в воскресенской школе имени Бекетова. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил брат 22-летней девушки Владимир В.
По словам мужчины, Анастасия В. училась и параллельно совмещала работу педагога-психолога. Она, по словам брата, обучалась в Стерлитамаке на педагога.
— Она поступала в магистратуру, — сообщил он.
Молодой педагог проработала в школе всего два месяца. В День учителя Анастасии вручили благодарственное письмо как молодому педагогу.
Похороны девушки, как рассказал Владимир, пройдут 2 ноября.
Напомним, авария произошла на 348-м километре дороги Магнитогорск — Ира. На место прибыл лично глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов. Дело на контроль взяла прокуратура Башкирии.
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