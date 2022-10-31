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В Уфе при странных обстоятельствах пропала молодая женщина

В Уфе при странных обстоятельствах пропала молодая женщина

18:43, 31 окт 2022

В Уфе разыскивают многодетную мать, пропавшую при странных обстоятельствах. Как рассказал ее муж, 24 октября 35-летняя Гульназ Шайхивалиева отправилась в гости к подруге, но обратно домой так и не вернулась.



- Из разговоров с подругой я понял, что жена с ней поссорилась, ее выгнали, она пошла домой и пропала. На следующий день мне пришло странное сообщение с ее номера, что, мол, она находится уже у другой подруги, у той умер муж, и она ее успокаивает. Но что-то мне подсказывает, что писала не жена, а кто-то другой. У нас трое дочерей. Младшей всего 11 лет, и Гульназ никогда раньше не уходила на такое долгое время, никого не предупредив. Мы все очень волнуемся и переживаем за нее, - поделился с «Комсомолкой» взволнованный мужчина.

Сейчас супруг пропавшей обратился в полицию и к волонтерам-поисковикам. Предположительно, женщина может находиться в районе Черниковки, где сама и проживает.

Приметы: рост около 160-165 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, темные глаза. Есть шрам на правой ноге чуть ниже бедра.

Была одета: в коричневую куртку.

Если вам что-то известно о местонахождении Гульназ Шайхивалиевой, просьба немедленно сообщить ее родным по номерам 8(927)924-50-33, 8(987)104-81-09.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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