В Уфе шоу с жидким азотом закончилось для ребенка ожогом рук

20:08, 31 окт 2022

Аниматоры обожгли руки шестилетнему мальчику во время развлекательной программы с жидким азотом.







Мальчик пришёл на день рождения к подруге. На праздник позвали ряженых шоуменов, по плану был попкорн с азотом. Детям предложили сыграть в горячую картошку (да, с азотом), а кто не успел положить специфичное лакомство в рот — получил ожоги. Так оправдались организаторы шоу: якобы съесть нужно было сразу (об этом малышам не сказали, техники безопасности не было).





По словам руководителя, это первый случай за четыре года работы. Пострадавший мальчик получил ожоги обеих ладоней и уже неделю не ходит в детский сад, вместо этого — ежедневные перевязки. Мама обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор, дальше — суд. К слову, калечащую развлекаловку из программы убрали.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Mash Batash

Фото: личный архив Розалины Х.