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В Уфе шоу с жидким азотом закончилось для ребенка ожогом рук

В Уфе шоу с жидким азотом закончилось для ребенка ожогом рук

20:08, 31 окт 2022

Аниматоры обожгли руки шестилетнему мальчику во время развлекательной программы с жидким азотом. 



Мальчик пришёл на день рождения к подруге. На праздник позвали ряженых шоуменов, по плану был попкорн с азотом. Детям предложили сыграть в горячую картошку (да, с азотом), а кто не успел положить специфичное лакомство в рот — получил ожоги. Так оправдались организаторы шоу: якобы съесть нужно было сразу (об этом малышам не сказали, техники безопасности не было). 


По словам руководителя, это первый случай за четыре года работы. Пострадавший мальчик получил ожоги обеих ладоней и уже неделю не ходит в детский сад, вместо этого — ежедневные перевязки. Мама обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор, дальше — суд. К слову, калечащую развлекаловку из программы убрали.

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Источник: Mash Batash
Фото: личный архив Розалины Х.
Теги: Уфа происшествия Уфа жидкий азот
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