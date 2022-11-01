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В Октябрьском в пожаре погиб житель садового дома

В Октябрьском в пожаре погиб житель садового дома

11:30, 01 ноя 2022

Сегодня, в 06:33 в службу спасения поступило сообщения о пожаре от жителей микрорайона Туркменево в Октбярьском. Они рассказали, что горит крыша одноэтажной кирпичной постройки.



Пожарные оперативно прибыли к садовому дому в СНТ Геофизик. И начали бороться с огнем. Им удалось быстро справиться с пламенем, но, к сожалению, в при осмотре постройки внутри обнаружили погибшего. Он спал в кровати и не проснулся от запаха дыма. Его личность устанавливается. Следственно-оперативная группа также выясняет, что стало причиной возгорания.

Также вчера ближе к ночи пожар произошел в Нефтекамске. Жители по улице Строителей позвонили в службу спасения и сообщили, что горит многоквартирный дом.


Пожарные, приехав на место ЧП, начали тушить пламя и параллельно выводили из опасных зон людей. Огонь охватил лестничную площадку на 6 этаже. Но к счастью, его удалось быстро потушить и никто не пострадал. Спасти удалось 15 человек, в том числе 6 детей.

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Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия смерть
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