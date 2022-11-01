Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Стала известна личность еще одного погибшего в страшном ДТП в Кугарчинском районе Башкирии

Стала известна личность еще одного погибшего в страшном ДТП в Кугарчинском районе Башкирии

12:29, 01 ноя 2022

Погибшим водителем Skoda Rapid в жутком ДТП в Кугарчинском районе оказался 22-летний Ильназ Х. Об этом 31 октября, сообщили родные парня.



Известно, что водитель работал в компании, занимающейся междугородними перевозками. Он осуществлял пассажирский рейс между Мраково и Уфой. По словам родственников, погибший родился в Кумертау, воспитывался бабушкой и дедушкой. Как рассказывают родные, вины его в аварии нет.

Судя по соцсетям, парень служил в армии и увлекался автомобилями. В соцсетях указано, что юноша учился в педагогическом колледже в Кумертау.


Напомним, ДТП произошло на 348-м километре дороги Магнитогорск — Ира. В аварии скончались трое человек. На место выезжал лично глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Дело на контроль взяла прокуратура Башкирии.

Читайте также:

В Кугарчинском районе Башкирии в страшной аварии погибла педагог
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Кугарчинский район происшествия аварии смерть
Читайте также

В Кугарчинском районе Башкирии в страшной аварии погибла педагог
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе Башкирии в страшной аварии погибла педагог
В Кугарчинском районе Башкирии в ДТП погибли 2 человека, еще двое пострадали
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе Башкирии в ДТП погибли 2 человека, еще двое пострадали
В Башкирии, опрокинувшись в кювет, погиб водитель Лады Калина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии, опрокинувшись в кювет, погиб водитель Лады Калина
Авария в Кугарчинском районе: автоледи на перекрестке спровоцировала столкновение
Происшествия в Башкирии
Авария в Кугарчинском районе: автоледи на перекрестке спровоцировала столкновение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: