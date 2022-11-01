Стала известна личность еще одного погибшего в страшном ДТП в Кугарчинском районе Башкирии
12:29, 01 ноя 2022
Погибшим водителем Skoda Rapid в жутком ДТП в Кугарчинском районе оказался 22-летний Ильназ Х. Об этом 31 октября, сообщили родные парня.
Известно, что водитель работал в компании, занимающейся междугородними перевозками. Он осуществлял пассажирский рейс между Мраково и Уфой. По словам родственников, погибший родился в Кумертау, воспитывался бабушкой и дедушкой. Как рассказывают родные, вины его в аварии нет.
Судя по соцсетям, парень служил в армии и увлекался автомобилями. В соцсетях указано, что юноша учился в педагогическом колледже в Кумертау.
Напомним, ДТП произошло на 348-м километре дороги Магнитогорск — Ира. В аварии скончались трое человек. На место выезжал лично глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Дело на контроль взяла прокуратура Башкирии.