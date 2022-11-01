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В Бураевском районе Башкирии возле заправки в фуре дальнобойщика взорвался газовый баллон

В Бураевском районе Башкирии возле заправки в фуре дальнобойщика взорвался газовый баллон

21:12, 01 ноя 2022

В Башкирии в районе села Бураево водитель фуры получил ожоги из-за взрыва газового баллона. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.



По данным Telegram-канала Mash Batash, мужчина по имени Динар остановил грузовик у заправки, сложив вещи под сиденье, где находилась емкость газа. По сведениям канала, мужчина получил ожоги сорока процентов поверхности тела, его готовят к госпитализации в ожоговый центр Уфы.

— В грузовике были ковры, водитель сидел в кабине, ужинал, разогрел еду при помощи баллончика бытового, — рассказал наш собеседник. — Тот разогрелся, и мужчина положил его рядом, возле газового баллона в машине. Он, в свою очередь, тоже разогрелся и взорвался.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Бураево происшествия
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