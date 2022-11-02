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В Уфе в серьезном ДТП пострадали автоледи и ее 63-летняя пассажирка

В Уфе в серьезном ДТП пострадали автоледи и ее 63-летняя пассажирка

10:19, 02 ноя 2022

ДТП  с двумя пострадавшими женщинами произошло в Уфе 1 ноября, сообщает отдел ГИБДД по городу.

Следуя по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы Губайдуллина 58-летняя горожанка на Kia Rio столкнулась с попутным Hyundai IX35. В результате аварии автоледи была госпитализирована, а ее 63-летняя пассажирка получила травмы.



Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии, на встречной полосе столкнулись два автомобиля «Хендай Акцент». ДТП случилось в ночное время суток в микрорайоне Сипайлово на перекрестке улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая. Сильнее всего удар пришелся по второму автомобилю, в котором помимо водителя ехала 24-летняя девушка. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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