В Уфе в серьезном ДТП пострадали автоледи и ее 63-летняя пассажирка
10:19, 02 ноя 2022
ДТП с двумя пострадавшими женщинами произошло в Уфе 1 ноября, сообщает отдел ГИБДД по городу.
Следуя по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы Губайдуллина 58-летняя горожанка на Kia Rio столкнулась с попутным Hyundai IX35. В результате аварии автоледи была госпитализирована, а ее 63-летняя пассажирка получила травмы.
Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии, на встречной полосе столкнулись два автомобиля «Хендай Акцент». ДТП случилось в ночное время суток в микрорайоне Сипайлово на перекрестке улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая. Сильнее всего удар пришелся по второму автомобилю, в котором помимо водителя ехала 24-летняя девушка.