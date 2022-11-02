Житель Альшеевского района Башкирии обворовал собственных соседей

11:38, 02 ноя 2022

Полиция завела уголовное дело на 41-летнего жителя села Абдрашитово Альшеевского района, обвиненного в краже. Для преступного дела мужчина выбрал дом своих соседей, находившихся в отъезде.







Как сообщает пресс-служба МВД, идея пришла на пьяную голову обвиняемого посреди ночи во время одинокого застолья. Мужчине удалось без труда сорвать слабый навесной замок на двери жилища, после чего он вынес из дома два телевизора, запасы сахара, муки и пять комплектов постельного белья. Все это он собирался распродать, но временно оставил похищенное у себя в надежном месте.



Впрочем, поживиться преступнику так и не удалось: его планам помешали другие местные жители, которые обратили внимание на открытую дверь в доме соседей и немедленно донесли об этом в полицию.





Уже вскоре вора задержали и доставили в отдел сотрудники правоохранительных органов. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде. Разбирательства по делу продолжаются.

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