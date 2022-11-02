В Уфе спасатели достали упавшего в подпол мужчину

Спасателям с просьбой о помощи позвонил уфимец. Он рассказал, что в подполе частного дома по улице Оборонной находится мужчина без сознания.
Сотрудники Управления гражданской защиты спустились к пострадавшему и осмотрели его. Затем при помощи подъемного устройства они подняли его на поверхность, вместе с медиками уложили на носилки и транспортировали до машины скорой помощи.
Как мужчина оказался в подполе и почему он был без сознания, пока неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе шоу с жидким азотом закончилось для ребенка ожогом рук. Мама обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор, дальше — суд. К слову, калечащую развлекаловку из программы убрали.