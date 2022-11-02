В Башкирии задержали студентов, подозреваемых в совершении серии терактов на объектах РЖД
14:56, 02 ноя 2022
В Башкирии полицейские задержали двух 18-летних студентов. Их подозревают в диверсиях на стратегически важных объектах РЖД, об этом сообщают СМИ.
Предварительно известно, что молодые люди приехали в Уфу из Таджикистана и Азербайджана. С начала октября они совершили четыре поджога электротехнического оборудования на железных дорогах. Подозреваемые орудовали в Калининском, Советском районах города, а также в Уфимском районе.
Поймать злоумышленников удалось, когда они вышли на дело в пятый раз. Студенты облили бензином пост секционирования «Правая Белая» Куйбышевской железной дороги.
Предварительно сообщается, что молодые люди таким образом пытались выразить свой протест и напугать население. За террористические акты на них возбудили уголовные дела. Студентам грозит срок до 20 лет. Сейчас они находятся под стражей.