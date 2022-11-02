Самолет, совершавший рейс из Уфы, столкнулся с птицей

16:07, 02 ноя 2022

Самолет, вылетавший днем 1 ноября из аэропорта «Уфа», столкнулся с птицей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».



Лайнер совершал рейс и Уфы в Москву, однако при разбеге пилот заметил небольшие вибрации в одном из двигателей. Капитан самолета сообщил диспетчеру о возможном столкновении с птицей и отметил, что параметры работы в норме.



Пилот не увидел причин для экстренной посадки и продолжил полет до аэропорта «Шереметьево».



Ранее сообщалось о том, что в Уфе спасатели достали упавшего в подпол мужчину. Как мужчина оказался в подполе и почему он был без сознания, пока неизвестно.



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