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Самолет, совершавший рейс из Уфы, столкнулся с птицей

Самолет, совершавший рейс из Уфы, столкнулся с птицей

16:07, 02 ноя 2022

Самолет, вылетавший днем 1 ноября из аэропорта «Уфа», столкнулся с птицей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».

Лайнер совершал рейс и Уфы в Москву, однако при разбеге пилот заметил небольшие вибрации в одном из двигателей. Капитан самолета сообщил диспетчеру о возможном столкновении с птицей и отметил, что параметры работы в норме.

Пилот не увидел причин для экстренной посадки и продолжил полет до аэропорта «Шереметьево».

Ранее сообщалось о том, что в Уфе спасатели достали упавшего в подпол мужчину. Как мужчина оказался в подполе и почему он был без сознания, пока неизвестно.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа аэропорт Уфа
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