В Давлекановском районе Башкирии в страшном ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали
17:09, 02 ноя 2022
В Давлекановском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Лобовое столкновение цельнометаллического фургона «Лада Ларгус» с автомобилем Mazda 6 произошло на 64 километре дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки.
В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Водителю иномарки, а также трем его пассажирам, в числе которых двое несовершеннолетних детей, потребовалась медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе Башкирии главу сельсовета осудили за присвоение чужого имущества.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при столкновении Nissan Bluebird и LADA Priora один человек погиб, двое пострадали
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе столкнулись грузовая "Газель" и легковушка, погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погиб пассажир, пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Лада Ларгус", столкнувшись со встречной иномаркой