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В Давлекановском районе Башкирии в страшном ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали

В Давлекановском районе Башкирии в страшном ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали

17:09, 02 ноя 2022

В Давлекановском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Лобовое столкновение цельнометаллического фургона «Лада Ларгус» с автомобилем Mazda 6 произошло на 64 километре дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки.



В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Водителю иномарки, а также трем его пассажирам, в числе которых двое несовершеннолетних детей, потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе Башкирии главу сельсовета осудили за присвоение чужого имущества.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия аварии
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