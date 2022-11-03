Под Уфой водитель иномарки насмерть сбил двух подростков

09:05, 03 ноя 2022

В Уфимском районе водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних велосипедистов



2 ноября, около 19:00 по улице Фрунзе в селе Красный Яр произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



По предварительным данным, водитель на автомобиле "Киа Рио", допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов. В результате ДТП дети в возрасте 14 и 16 лет от полученных травм скончались до приезда машины скорой помощи.



В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.



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Фото: ГИБДД по Башкирии