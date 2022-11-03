Авария в Баймакском районе Башкирии погиб водитель Hyundai Accent, вылетев в кювет
11:09, 03 ноя 2022
Рано утром в Баймакском районе на 2 км автодороги Баймак-Тубинск 24-летний местный житель за рулём "Hyundai Accent" на повороте совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Известно, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности. Начато разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых пять человек погибли и четырнадцать получили травмы. К сожалению, из пяти погибших трое детей.
Ранее сообщалось о том, что Под Уфой водитель иномарки насмерть сбил двух подростков.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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