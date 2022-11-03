Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Авария в Баймакском районе Башкирии погиб водитель Hyundai Accent, вылетев в кювет

Авария в Баймакском районе Башкирии погиб водитель Hyundai Accent, вылетев в кювет

11:09, 03 ноя 2022

Рано утром в Баймакском районе на 2 км автодороги Баймак-Тубинск 24-летний местный житель за рулём "Hyundai Accent" на повороте совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Известно, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности. Начато разбирательство. 

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых пять человек погибли и четырнадцать получили травмы. К сожалению, из пяти погибших трое детей. 

Ранее сообщалось о том, что Под Уфой водитель иномарки насмерть сбил двух подростков

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Баймакский район происшествия аварии
Читайте также

Авария в Бакалинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Бакалинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет
В Миякинском районе Башкирии водитель вылетел в кювет и наехал на опору
Происшествия в Башкирии
В Миякинском районе Башкирии водитель вылетел в кювет и наехал на опору
Авария под Уфой: девушка за рулем "Hyundai Solaris" опрокинулась в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: девушка за рулем "Hyundai Solaris" опрокинулась в кювет
В Кармаскалинском районе Башкирии водитель БМВ опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе Башкирии водитель БМВ опрокинулся в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: