В Кушнаренковском районе Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пешехода
10:50, 04 ноя 2022
В седьмом часу вечера в Кушнаренковском районе на 1307 км автодороги Москва-Уфа 34-летний житель Межгорья, управляя грузовиком "Mercedes-Benz Actros" допустил наезд на 54-летнего местного жителя, который предположительно, шёл по правой стороне проезжей части.
В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход двигался на не освещённому участку дороги без светоотражающих элементов на одежде. По факту ДТП проводится проверка.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых два пешехода погибли и десять получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии вынесли приговор тренеру, по вине которого погиб ребенок.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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