Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Кушнаренковском районе Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пешехода

В Кушнаренковском районе Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пешехода

10:50, 04 ноя 2022

В седьмом часу вечера в Кушнаренковском районе на 1307 км автодороги Москва-Уфа 34-летний житель Межгорья, управляя грузовиком "Mercedes-Benz Actros" допустил наезд на 54-летнего местного жителя, который предположительно, шёл по правой стороне проезжей части.



В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход двигался на не освещённому участку дороги без светоотражающих элементов на одежде. По факту ДТП проводится проверка. 

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых два пешехода погибли и десять получили травмы. 

Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии вынесли приговор тренеру, по вине которого погиб ребенок.

Читайте также:

В Баймакском районе Башкирии погиб водитель Hyundai Accent, вылетев в кювет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии водитель "Гранты" насмерть сбил пешехода, не заметив его в тумане
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Гранты" насмерть сбил пешехода, не заметив его в тумане
ДТП в Мелеузовском районе: водитель "Nissan Almera" насмерть задавил пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Мелеузовском районе: водитель "Nissan Almera" насмерть задавил пешехода
В Кушнаренковском районе Башкирии водитель вылетел в кювет и въехал в дерево, погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
В Кушнаренковском районе Башкирии водитель вылетел в кювет и въехал в дерево, погиб пассажир
В Абзелиловском районе Башкирии подросток на мотоцикле насмерть сбил мужчину
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе Башкирии подросток на мотоцикле насмерть сбил мужчину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: