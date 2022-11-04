В Бирском районе Башкирии водитель за рулём "Hyundai Solaris" насмерть задавил пешехода
10:58, 04 ноя 2022
Около одиннадцати ночи в Бирске на пересечении улиц 8 марта и Коммунистическая 24-летний водитель за рулём "Hyundai Solaris" допустил наезд на пешехода.
В результате 37-летний местный житель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Со слов водителя, пешеход лежал на проезжей части, в темной одежде и без световозвращающих элементов. Начато разбирательство.
С наступлением осени световой день становится короче. Мы идем на учебу, на работу или на тренировку в темноте, когда дорога таит в себе массу опасностей. Темная одежда, слабое уличное освещение, нарушение пешеходами и водителями правил дорожного движения приводят к опасным ситуациям, поэтому хочу обратить особое внимание на безопасность пешеходов на улицах и на наличие у них светоотражателей.