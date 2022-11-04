На трассе под Мелеузом легковушка столкнулась с Ford Transit

16:54, 04 ноя 2022

Сегодня, 4 ноября, на 198 км трассы Р-240 – рядом с Мелеузом – случилась авария. Первые подробности с места происшествия сообщили в МЧС Башкирии.







Известно, что столкнулись легковой автомобиль Geely и грузопассажирский транспорт Ford Transit. В первом находились 5 человек, в числе которых – трое детей. В Ford Transit было 4 человека. В результате столкновения пострадала 34-летняя женщина, пассажирка легкового автомобиля. Ее госпитализировали в ЦРБ в Мелеуз. Что стало причиной ДТП, разбираются правоохранители.



Ранее сообщалось о том, что в городе Мелеузе произошла авария со смертельным исходом. На улице Салавата столкнулись «КамАЗ» и «Лада Приора», сообщают очевидцы ДТП в соцсетях.

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Фото: ГИБДД по РБ