Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На трассе под Мелеузом легковушка столкнулась с Ford Transit

На трассе под Мелеузом легковушка столкнулась с Ford Transit

16:54, 04 ноя 2022

Сегодня, 4 ноября, на 198 км трассы Р-240 – рядом с Мелеузом – случилась авария. Первые подробности с места происшествия сообщили в МЧС Башкирии.



Известно, что столкнулись легковой автомобиль Geely и грузопассажирский транспорт Ford Transit. В первом находились 5 человек, в числе которых – трое детей. В Ford Transit было 4 человека. В результате столкновения пострадала 34-летняя женщина, пассажирка легкового автомобиля. Ее госпитализировали в ЦРБ в Мелеуз. Что стало причиной ДТП, разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось о том, что в городе Мелеузе произошла авария со смертельным исходом. На улице Салавата столкнулись «КамАЗ»  и «Лада Приора», сообщают очевидцы ДТП в соцсетях.

Читайте также:

В Кушнаренковском районе Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеуз происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей
Страшная авария в Башкирии: столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit"
Происшествия в Башкирии
Страшная авария в Башкирии: столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit"
В Башкирии в массовой аварии с участием легковушек и автобуса пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в массовой аварии с участием легковушек и автобуса пострадали 4 человека
Авария в Уфе: пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: