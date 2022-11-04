Под Уфой при тушении пожара нашли труп

19:50, 04 ноя 2022

Днем 4 ноября в одном из домов Уфимского района произошел пожар. Подробности сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан.







Сообщение о возгорании в населенном пункте Кириллово поступило в 13.34. На место оперативно выехали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.



На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения пламя полыхало в комнате три на пять метров. Пожар удалось локализовать в 14.03 на площади десять квадратных метров.



В ходе разбора места пожара обнаружено тело погибшего (пол и личность устанавливаются).



— Разбор завалов и проливка продолжается, информация уточняется, — сообщили в ведомстве.



На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ