В Краснокамском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя без прав в ДТП погиб его товарищ

11:19, 05 ноя 2022

В Краснокамском районе Башкирии днём 4 ноября произошло ДТП со смертельным исходом. Около четырёх часов дня на 19-м километре автодороги Нефтекамск-Янаул 36-летний житель Янаула, не имеющий водительских прав, управляя Renault logan, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате происшествия водитель и его два пассажира в возрасте 43 и 23 лет с различными травмами были госпитализированы. Спустя некоторое время 43-летний пассажир не приходя в сознание, скончался в медучреждении.



В больнице водитель был освидетельствован сотрудниками ГИБДД на состояние алкогольного опьянения. Результат показал 0,555 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также взят анализ крови, он направлен на химико-токсикологическое исследование. Со слов водителя, до поездки они употребили спиртные напитки, после чего поехали в сторону Нефтекамска.









Как сообщает в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, по факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

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Фото: ГИБДД по РБ