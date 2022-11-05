В Туймазинском районе Башкирии водитель за рулем Chery вылетел в кювет: госпитализировали женщину

12:03, 05 ноя 2022

Инцидент произошел сегодня утром, 5 ноября, на трассе Туймазы-Белебей в Туймазинском районе республики.



В Башкирии 37-летняя женщина за рулем Chery Tiggo не справилась с управлением и слетела в кювет. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел сегодня утром, 5 ноября, на трассе Туймазы-Белебей в Туймазинском районе республики. Спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали ее медикам.







Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя без прав в ДТП погиб его товарищ. В больнице водитель был освидетельствован сотрудниками ГИБДД на состояние алкогольного опьянения.

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Фото: МЧС по РБ