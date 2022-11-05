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В Чишминском районе Башкирии застолье закончилось смертельной поножовщиной

В Чишминском районе Башкирии застолье закончилось смертельной поножовщиной

14:44, 05 ноя 2022

62-летний житель Чишмов обвиняется в убийстве. Мужчина признал свою вину, сообщает следком Башкирии.

Следствие установило, что с 1 на 2 ноября мужчина выпивал у себя дома вместе с 59-летним знакомым. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой обвиняемый взял кухонный нож и нанес им несколько ударов в живот и ноги гостя. После этого злоумышленник уснул, а на утро обнаружил, что его приятель не дышит, и попросил соседа вызвать медиков и полицию.



После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии мужчину, искавшего на трассе собаку, насмерть задавил КамАЗ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Чишминский район происшествия криминал поножовщина смерть
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