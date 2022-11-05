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В Нефтекамске пенсионерка, желая порадовать внучку, отдала мошенникам 24 тысячи рублей

В Нефтекамске пенсионерка, желая порадовать внучку, отдала мошенникам 24 тысячи рублей

14:54, 05 ноя 2022

В Нефтекамске 67-летняя пенсионерка пыталась купить своей внучке новый телефон, но попалась на уловки мошенников. Когда девочка нашла объявление в социальных сетях с предложением приобрести смартфон по заманчивой цене, они не смогли устоять.



Бабушка списалась с продавцом и договорилась о покупке. Но после того, как пенсионерка перевела на счет собеседника 24 тысячи рублей, тот перестал выходить на связь. Естественно, никакого телефона внучка не получила. Женщине пришлось обратиться в полицию.
Всего, по данным МВД, жители Башкирии потеряли за сутки более трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске задержали троих мужчин, похитивших железнодорожные рельсы.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Нефтекамск происшествия мошенники
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