В Иглинском районе Башкирии пропали трое детей 5, 10 и 12 лет
11:00, 06 ноя 2022
В Иглинском районе Башкирии пропали трое детей. Как сообщает «Регион 102. Иглино», это:
Юсупов Арсений Алижанович, 5.08.2017 г. р.,
Юсупов Амир Алижанович, 18.03.2012 г.р;
Юсупов Артем Алижанович, 21.06.2010 г. р.
По сообщению группы, они пропали 5 ноября 2022 года. Около 23.30 часов ушли из дома в неизвестном направлении.
Были одеты:
Арсений — куртка синего цвета, синяя шапка, кроссовки;
Амир — куртка цвета хаки, черные кроссовки;
Артем — куртка темного цвета, штаны темные, черные кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просят обратиться по телефону полиции 112 или на дежурный номер РОО «Поиск Детей — Башкортостан" 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87.
Источник:
www.bashinform.ru