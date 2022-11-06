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В Иглинском районе Башкирии пропали трое детей 5, 10 и 12 лет

В Иглинском районе Башкирии пропали трое детей 5, 10 и 12 лет

11:00, 06 ноя 2022

В Иглинском районе Башкирии пропали трое детей. Как сообщает «Регион 102. Иглино», это:

Юсупов Арсений Алижанович, 5.08.2017 г. р.,

Юсупов Амир Алижанович, 18.03.2012 г.р;

Юсупов Артем Алижанович, 21.06.2010 г. р.



По сообщению группы, они пропали 5 ноября 2022 года. Около 23.30 часов ушли из дома в неизвестном направлении.

Были одеты: 

Арсений — куртка синего цвета, синяя шапка, кроссовки;
Амир — куртка цвета хаки, черные кроссовки;
Артем — куртка темного цвета, штаны темные, черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, просят обратиться по телефону полиции 112 или на дежурный номер РОО «Поиск Детей — Башкортостан" 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Иглинский район происшествия поиск
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