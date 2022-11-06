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В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли 4 человека и еще 5 пострадало

В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли 4 человека и еще 5 пострадало

11:10, 06 ноя 2022

Четыре человека погибло и еще пять пострадало в ДТП в Чекмагушевском районе поздним вечером 5 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.



По предварительным данным, на 64 км дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись микроавтобус Volkswagen Caravelle и грузовик Маз. В результате аварии погибли четыре человека из Volkswagen. Также в аварии пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 

Подробности ДТП уточняются.


Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии произошло ДТП с погибшей и тремя госпитализированными. По предварительным данным, на 7 км дороги Уф-Инзер-Белорецк столкнулись ВАЗ-2110 и Skoda Rapid. В результате аварии 57-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии смерть
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