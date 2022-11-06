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Стали известны подробности аварии в Чекмагушевском районе Башкирии, в которой погибли 4 человека

Стали известны подробности аварии в Чекмагушевском районе Башкирии, в которой погибли 4 человека

11:31, 06 ноя 2022

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал подробности ДТП в Чекмагушевском районе, где погибли четыре человека и еще шестеро пострадали.



Известно, что авария произошло вчера ночью, 5 ноября. На 64 км трассы Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись Volkswagen Caravelle, за рулем которого был 57-летний мужчина, и грузовой “МАЗ”, за рулем которого был 40-летний мужчина. В результате аварии четыре пассажира легковушки 68, 65, 68 и 40 лет погибли. Водитель минивэна и его четыре пассажира, в том числе один 6-летнйи ребенок, получили травмы. Сейчас местные врачи борются за их жизни. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, водитель Volkswagen выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности совершаемого маневра.


“Уже на месте автоаварии назначили ряд экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками следственного подразделения Отдела МВД России по Чекмагушевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ”, — добавил Владимир Севастьянов.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии смерть
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